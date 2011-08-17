〔港报财经评论〕经济牵着股市走--经济日报8月17日

经济牵着股市走 /林瑞芬

欧元区、德国及西班牙昨日公布第二季GDP,季比增速分别为0.2%、0.1%及0.2%,均低于市场预期.其中,欧元区大佬德国的首季GDP更作向下修正.第二大的法国上周公布的第二季GDP为零增速,显示自2009年金融风暴後,欧洲经济反弹步伐,至去年第四季,各国经济增长进入无以为继困境.尽管各国抛出刺激经济措施,奈何国债债台高筑,令刺激措施处处受牵制.欧债问题根源是欧元区的结构性问题,设立欧元债券,容许国家按照统一标准来融资,或许能纾解问题,但目前各国争议不休,据传德法峰会仍无望触及相关议论.欧洲央行仍采用”兵来将档,拖得就拖”方法,待问题恶化才出手,如之前意大利及西班牙债息抽高,才又加码买两国公债.据欧洲央行15日公布,截至上周五过去一周已购入价值220亿欧元公债.欧洲央行管理委员会委员Erkki Liikanen已表示,货币政策已不足以解决市场的紧张情绪,需要欧洲及各国努力共同面对,可见问题提升至政治层面,除非解除政治障碍达致减债目的.

市场每每是柳暗花明又一村,总有意料之外,但大前提是要经济改善,欧、美债得到解决,那时才是港股再起飞时.现时恒指月线图MACD两线已呈交叉回落讯号,显示势弱,走势暂呈一浪低于一浪.欧洲股市初段受疲弱经济数据拖累而回,德法峰会若无突破性好消息,料会跌市收场.如美股又乏力反弹的话,今早港股回落的机会较大.技术上,按恒指以小双底发展之反弹势,稳守20,000可挑战21,000.相反,若跌破20,000,短线反弹遇阻,若失守19,500甚至19,000,为延伸跌浪的讯号.後市乃以反弹後再破底,见月内低位机会仍高,因此莫因反弹而重注出击.

总括而言,现阶段,小投资者买股票的资金尽量减少,因环球经济偏弱企业利润受压,股价建基于利润,企业利润不前,投资风险相对偏高.找寻保本保值的投资工具,国债亦可以是资金出路,详情留意发售资料.(003)

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海螺今年增长无难度 /余少文

刚公布业绩的绩优股受追捧,相信短期内可跑赢大市,尤其安徽海螺(0914.HK)和华润水泥(1313.HK)上半年盈利急升超过2倍,加上在政策扶持下,今明两年盈利增长应没有问题.昨日不少中资股表现不俗,如水泥股差不多全面走高,因为海螺和润泥受惠于产量和价格齐升,今年上半年盈利增长超过2倍.中金公司报告指,海螺上半年产品售价升43%至每吨315元人民币,综合毛利率升17.2%至42.5%.而润泥产品上半年平均售价每吨按年升21%至372港元,毛利率亦升5.3%-33.1%.这自然令投资者憧憬水泥股今年业绩向好,并追捧水泥股.

中国在”十一五”规划期间,已淘汰大量水泥落後产能,去年便淘汰1.1亿吨落後产能,今年要再淘汰1.5亿吨落後产能.加上在建中的基建项目、大量保障房的兴建,以及城镇化的要求等,预期水泥需求仍大,有助支持水泥价格,利好海螺等水泥股.海螺作为行业龙头,证券商多看好其前景,大部分券商给予其”买入”投资评级,目标价由43.8港元至58港元不等,股价潜在上升空间由20%-58%不等.而按彭博预测数字,预期海螺今年每股盈利达2.41元人民币,按年可增长1.1倍,但预期明年及後年的增长速度将会放缓.尽管水泥股目前受市场欢迎,但也要居安思危,因为水泥是周期性行业,强如海螺也在2005年和2008年出现盈利倒退,而去年下半年盈利开始急升,第三季和第四季盈利升至13.6亿和30.1亿元人民币,今年第一季和第二季盈利则为22.2亿和37.8亿元人民币.

中国内地现有水泥产能使用率只达到85%,仍有上升空间,但各大省区纷纷在建、拟建新的生产线.兴业证券早前估计,今明两年会有多达438条新生产线投入产,在扣除淘汰落後产能後,未来三年会出现净增产能分别1.7亿、1.6亿和0.3亿吨.产能上升後,要看中国会否再有新政策出台,推升水泥需求量,相信在盈利显着增长带下,海螺下半年仍有炒作空间,因为相关利淡因素或要一段颇长时间才能浮现出来.然而,看好水泥股的投资者要密切留意龙头海螺季度业绩变化,尤其第四季是传统旺季,若然数字回落,便可能是行业上升周期将结束.(010)