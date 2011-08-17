〔港报社评〕拜登访华,建中美互动新模式--经济日报8月17日

美国副总统拜登今天抵京进行4天正式访问,层次当然及不上美国总统奥巴马访华,表面上看似例行公事,惟在中美国际实力此消彼长,北京最高领导层明年换班下,此行真正意义,是双方摸索及建构新形势下的中美未来互动模式.

看似例行公事,新形势塑关系.在经贸上,美国在拜登启程前,已放话将向人民币施压,要求加快升值,国际货币基金组织亦配合,昨指人民币汇价低估了20%.然而,美国深知北京对人民币汇价态度是操之在我,只会因应国内经济需要微调.更何况,北京会以美债危机损害美债、美元价值,要求美国要保障中国作为美债最大债权人利益,作为还击.故在经贸上,很难有突破发展.

2008年金融海啸严重打击美国的国际话语权,早前美国主权评级遭降更是雪上加霜,相对的是中国抓紧箇中机遇,大力拓展国际实力,权力的天秤再非一面倒向美国,中美关系已接近平起平坐;过去美国以大压小、北京忍气让利的交往模式无法继续,双方都在摸索新的互动关系,正需加强沟通,减少误解引起的冲突.

北京抓紧机遇,中美平起平坐.拜登接受国家副主席习近平邀请访问中国,习近平罕有地将全程陪同,正是双方加强沟通,摸索与建构新的互动模式的努力.更重要的是,北京最高领导层将在明年换届,美国亦可藉此多接触多了解以习近平为首的中国新领导层,以建立双方建设性的互动关系,令中美冲突虽仍间歇难免,但双方关系能保持牵制又合作的大方向.(A04)