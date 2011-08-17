〔港报社评〕中美两强博弈债汇变成筹码--信报8月17日

美国副总统拜登今天到访中国,两国高层讨论的焦点将集中于经济.一般相信,在美国经济风雨飘摇、美国总统奥巴马急于改善国内就业之际,美方将力促人民币升值;中方作为美债最大的海外债权国,则要求美国采取负责任的金融政策,以保障美元资产的安全.如今中美经济关系”难解难分”,相互依赖的程度不断深化,以致一种”经济威慑”的作用逐步浮现,并隐隐然成为两国博弈中日益重要的考虑元素.

拜登访华前夕,人民币兑美元中间汇率连升4天,攀抵6.3925水平,积累上升了242个基点.昨天,白宫表明,拜登访华期间,不会与中方商讨对台售武议题.在美国债务上限争拗危机中,虽然中方一再要求美国需要保障美元资产债权人的利益,内地朝野也有人不断发出呼声,减持美债,把外汇储备投资多元化,走出”美元陷阱”,然而,过去一年,中国不仅没有减持美债,反而不断增持.

据美国财政部最新资料,中国6月增持57亿美元国债,连续3个月增持,总额近12,000亿美元.6月温家宝总理访欧时,虽一再表示全力支持欧罗,但在欧债危机阴云密布之际,继续增持美债也可谓无从选择.今次拜登访华,预料两国分别在人民币升值和美元资产安全性的问题上向对方施压.新任美国驻华大使骆家辉到北京履新後马上表示,美国总统奥巴马和国会已为美国财政状况制订一个完整的路线图,并向外保证,投资美元资产是安全的.可以看到,维持美元在国际储备货币的”独霸”地位是美国目前的核心利益所在.这一点无疑也成为中国制衡美国的有力筹码.

从去年6月到今年6月,中国对美债增持减持交替进行.去年6月至10月,中国连续4个月增持,但从11月至今年3月,则连续5个月减持,直到4月迄今,一连3个月又恢复增持.目前,逾3万亿美元的外汇储备,美元资产占70%,反映”打美元牌”的经济成本十分巨大.如今美国迫使人民币升值,中国则通过美债持有量加以抗衡,但无论如何,中美经济关系相互依赖程度的深化将加剧经济威慑的力量与风险,也令中美在金融及经济领域的竞争更形激烈.(P02)