〔港报社评〕死于意外非无责,血的教训须吸取--文汇报8月17日

去年1月马头围道塌楼致4死事故的香港死因研讯结束,裁判官昨裁定4名死者死于意外,并批评香港屋宇署测量师处事”求其”,作出决定前并没有经过深思熟虑.香港死因研讯裁定4名死者死于意外,原因是没有证据显示有人犯下误杀行为.香港死因庭聆讯,正揭露了惨剧的发生与业主的自私卸责、承建商的漠视安全以至香港屋宇署的官僚失职直接有关,特别是肩负监管楼宇安全的香港屋宇署更是责无旁贷.港府应汲取血的教训,设立专职小组研究香港死因庭建议,全面检讨并完善楼宇安全措施,不要让惨剧重演.

在事件中,业主及承建商固然是责不容推,但身为监管楼宇安全最前线的香港屋宇署,所表现出来的颟顸无能,完全无视市民安全,在惨剧中应负上最大责任.如果他们能够及时采取行动,塌楼惨剧是有机会避免的,对于如此严重的危楼安全竟然轻率至此,香港屋宇署理应受到批评.

香港死因庭就事件提出了两项改善建议,包括日後处理投诉时,香港屋宇署的测量师及结构工程师应一同前往视察;以及在发出维修令後,要每两星期跟进一次.这些建议对症下药,值得港府参考吸纳.针对这次惨剧,港府一方面应将全港的旧楼先分门别类,以特事特办方式处理有即时危险的旧楼;另方面设立专责小组全面检讨目前的楼宇安全政策,包括香港屋宇署的人力资源、巡察时的工作程序,以及修订相关的监管法例,加快维修速度.通过完善楼宇安全监管,杜绝惨剧再次发生,才是告慰死者的最好方法.(A08)