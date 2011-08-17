〔港报社评〕态度马虎方法欠佳,屋署革新首要革心--明报8月17日

去年1月马头围道塌楼惨剧,死因庭裁定4名死者死于意外,虽然无人要为惨剧负上刑事、误杀等责任,但是死因裁判官批评了涉及惨剧的一些人,其中对香港屋宇署人员的批评,尤其严厉.汲取这次塌楼惨剧的教训,香港屋宇署人员首要改变例行公事的工作态度,必须认真体待巡查工作,以居民生命安全为念;同时,香港屋宇署应该全面检视工作方法和程序,以发挥更大效用,满足市民安居的基本要求.

香港屋宇署应该公开关于45J唐楼的全部档案资料和塌楼的调查报告,让公众知道全部情况,以判别除了屋宇署测量师工作态度马虎敷衍以外,其间还有什麽原因导致45J唐楼已届”弥留状态”.自称为”好业主”的45J唐楼大业主翟爱联,被裁判官形容为不诚实的证人.翟爱联多次找尹志威,形容45J唐楼情况危急,裁判官在聆讯时,曾经质疑翟爱联目的为香港屋宇署把唐楼宣布为危楼,那麽她的住客由港府安置,危楼拆卸後,她可以得回土地.

工作心态要端正,工作方法要改善.经此惨剧,香港屋宇署人员不但必须改变工作心态,还应该改变工作方法和要求.例如有业主就一个物业,可能会收到两个甚至3个清拆命令,这种情况,据知与香港屋宇署分工精细有关,一个涉及处理的投诉,派员视察後的报告,不会有大厦外墙、走火通道等资料或照片,这些项目若有投诉,另行视察.这是减费人力的做法,应该改善.总之,要做好份内工作,必须变革,而一切”革新”,必须始于”革心”,市民的生命安全,才会得到较大保障.(A06)