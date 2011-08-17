〔港报社评〕拜登派定心丸难度高--星岛日报8月17日

美国副总统拜登今天抵达北京,展开他中蒙日东亚三国访问的第一站行程.美国国债被降评级,经济面对双底衰退威胁,令人关注他如何向亚洲的大债主派”定心丸”. 拜登之行是按照中美两国第二把手互访交流的机制进行.拜登曾经主理参议院外交事务委员会,外交知识经验远比总统奥巴马丰富,他在1979年和2001年两度访华,熟悉中美关系发展历程.这次访华,国家副主席习近平会亲自陪他视察四川地震灾区重建,拜登可以透过较长时间相处,加深对这位中国政府热门接班人的第一手了解.

美国奥巴马政府原本希望加税与缩减开支双管齐下,来改善财政赤字,股神巴菲特公开支持向年入1,000万美元以上者加税,要求”停止纵容超级富豪”.但是,加税难以通过美国国会众议院一关,令削赤要靠单腿走路.没有了加税,削赤和刺激就业难以两全其美.万一顾此失彼,失业率再增导致消费力再下降,美国又要面对经济滑坡的恶性循环.美国还债方面令中国放心了,经济方面又会令中国担心.如果美国政府再大开印钞机来救经济,美元贬值不只等于变相赖债,引发的全球通胀又将令中国面对更严峻的通胀压力.

美国总统奥巴马表示下月将向美国国会议员提交具体计画去刺激经济,创造就业,控制赤字.如何化解这几个目标相互之间的矛盾,并且确保可以克服国会的阻力切实可行,方案与海外是互利互惠还是以邻为壑,不只中国,全世界都拭目等待美国的答案.(A06)