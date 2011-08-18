〔港报社评〕李克强大礼,兼重民生特色--星岛日报8月18日

中国副总理李克强送给香港一篮子大礼,连串政策和措施,特色是尽量照顾到香港上中下阶层,由长远发展策略重中之重的人民币离岸中心、惠及中小企和专业人士的开放市场,到与小市民生活息息相关的肉类和蔬果供应,惠及层面广泛、直接和全面.

身为十二五旗手的李克强,昨日在公开论坛上,指出香港拥有的种种优势,在国家十二五时期发展的进程中将显出重要价值.他宣布的36项支持香港经济社会发展的政策措施,大部分都是利用香港的优势与中国互补,谋求互利双赢.

值得注意的是,中央今次宣布的惠港措施,不只涉及长远重要策略层面,还具体触及基层民生.这包括确保向香港稳定供应粮食、肉类、蔬果,有助纾缓食品加价压力.让更多中国高校免试招收香港学生.这些都是可以直接惠及市民的项目.中国过去的挺港大礼,以开放中国居民来港自由行,最能够立竿见影让基层感受到当中的好处.一些策略性项目,但是首先受惠的是商界和专业人才,逐渐透过财富的滴漏效应,增加就业机会,惠及基层大众,要一段时日才见效.

十二五规划的主要目标是发展经济,改善民生.香港与中国寻求合作,当然是抓大放小,集中争取重要领域突破和可以创造互利双赢的方案,反而中央今次提出的措施,设想的范围广泛,反映领导人并非只是被动回应香港诉求,还经过细心研判,比以往注重让基层分享到国家经济发展的成果,这些礼物的金钱价值比不上金融上的互利合作,但产生的社会效果,却随时会有过之而无不及. (A05)