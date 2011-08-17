〔中港个股〕中国平安保险拟认购深发展新一轮定向增发的股份--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月17日电---据四名消息人士周三对路透称,全球市值第二大寿险业者--中国平安(2318.HK)(601318.SS)拟认购子公司深圳发展银行(000001.SZ)新一轮定向增发股份.
其中一名消息人士并称,深发展是次增发股份可能涉资约100亿元人民币.
中国平安和深发展相关人士均拒绝置评.两家公司股票今日均停牌.
中国平安称,其A股和H股自今日上午9时起暂停买卖,以待股价敏感性消息发布.而深发展亦公告称,因筹划重大事项,为避免公司股票价格异常波动,公司周三停牌,周四将发布相关公告并复牌.(完)
--编译 雷美珍; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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