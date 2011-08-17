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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 10:40 BJT

〔中港个股〕中国平安保险拟认购深发展新一轮定向增发的股份--消息

路透香港8月17日电---据四名消息人士周三对路透称,全球市值第二大寿险业者--中国平安(2318.HK)(601318.SS)拟认购子公司深圳发展银行(000001.SZ)新一轮定向增发股份.

其中一名消息人士并称,深发展是次增发股份可能涉资约100亿元人民币.

中国平安和深发展相关人士均拒绝置评.两家公司股票今日均停牌.

中国平安称,其A股和H股自今日上午9时起暂停买卖,以待股价敏感性消息发布.而深发展亦公告称,因筹划重大事项,为避免公司股票价格异常波动,公司周三停牌,周四将发布相关公告并复牌.(完)

--编译 雷美珍; 审校 林高丽

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