〔离岸人民币〕中国副总理冀望香港成为人民币离岸中心

路透香港8月17日电---中国国家副总理李克强周三称,香港发展人民币离岸中心的需求巨大,因内地与香港的经贸合作密切,他对香港成为人民币离岸中心充满信心.

他是在出访香港期间参加一个论坛时做出上述表示的.

"香港可以抓住人民币逐渐成为在国际货币体系中发挥日益重要作用的机遇,巩固其国际金融中心地位."他说.

香港致力于发展人民币离岸中心已有数年,而新加坡亦在争取成为另一个离岸人民币中心,期望在人民币国际化过程中分一杯羹.(完)