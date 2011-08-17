〔香港新股〕三一重工下周四将寻求港交所批准高至35亿美元的IPO--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月17日电---一名消息人士周三对路透称,中国大型工程机械生产商--三一重工股份有限公司(600031.SS)将于下周四(8月25日)寻求港交所批准其高至35亿美元的IPO(首次公开发售).
此前三一重工宣布,拟发行2.82亿股H股,占发行後总股本不少于15%的股份,募得资金将用于海外扩张.美银美林(BAC.N)、花旗(C.N)和中信证券(600030.SS)负责安排是次发行.(完)
--编译 雷美珍; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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