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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 16:52 BJT

〔表格〕香港瑞安房地产中期净利按年大跌一半,至7.84亿元人民币

路透香港8月17日电---香港瑞安房地产有限公司(0272.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的半年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　　　 　 2011年度中期　 2010年度同期

每股盈利(元)　 0.15 0.31

每股股息(港元)　 0.025 0.06

净利 784 1,557

营业额　 1,788 3,121

截止过户日期　 10月3-7日

发放股息日期　 10月18日

注:瑞安房地产为中国地产开发商.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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