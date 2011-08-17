〔中港个股〕平保拟认购深发展新一轮定向增发股份,或涉资100亿元--消息(更新版)

(新增分析师评论和更多背景)

* 中国平安拟认购深发展定向增发股份

* 是次增发可能涉资约100亿元人民币--消息人士

* 分析师称深发展未来两至三年需要高至400亿元资本金

* 中国平安与深发展今早双双停牌

* 中国平安今天稍後将公布中期业绩

记者 雷美珍

路透香港8月17日电---按市值计为全球第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)与其子公司深圳发展银行(000001.SZ)今早双双停牌,消息人士周三表示,中国平安拟认购深发展新一轮定向增发的股份,可能涉资约100亿元人民币.

四名消息人士称,两家公司今早停牌,与中国平安拟认购子公司深圳发展银行新一轮定向增发股份有关.其中一名消息人士并称,深发展是次增发股份可能涉资约100亿元人民币.

中国平安和深发展相关人士均拒绝置评.

分析师称,深发展因业务快速发展,而面对资本金压力;估计深发展需要补充300-400亿元人民币的资本金,以应付未来两至三年的发展需要.

"因此,投资者关注中国平安未来是否需要进一步融资,以应付深发展的资金需要."一名不愿具名的分析师称.

今年3月,中国平安向香港富商郑裕彤控制的周大福企业发行2.72亿股新H股,筹资约195亿港元.中国平安总经理任汇川当时称,是次筹资所得资金,未来优先考虑向深发展增资.

由于资本充足率较低,目前深发展已无法开设更多分支机构.截至一季度末,该行资本充足率保持在10.13%;核心资本充足率为7.14%,较年初提高0.04个百分点.

而中国银监会发布的银行业实施新监管标准指导意见要求,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%.

中国平安今天稍後将公布2011年度中期业绩,根据路透综合五名分析师的预测,中国平安上半年净利达123亿元人民币,较去年同期96.11亿元人民币增长28%.

明富环球香港稍早的报告预计,上半年来自深发展的盈利贡献将超过20亿元人民币,为中国平安盈利增长动力主要来源之一.

上月底,平保完成增持深发展至具控制性的52.38%股权.此次平保其所持的平安银行90.75%股份及现金26.9亿元,全额认购深发展非公开发行约16.38亿股股份.[ID:nCN1861485]

停牌前,中国平安H股周二收盘报67.05港元;A股报41.87元人民币.深发展A股则报17.05元人民币.

中国平安称,其A股和H股自今日上午9时起暂停买卖,以待股价敏感性消息发布.而深发展亦公告称,因筹划重大事项,为避免公司股票价格异常波动,公司周三停牌,周四将发布相关公告并复牌.(完)