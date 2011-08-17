〔互联网产业〕中国"走秀网"获两家美国投资机构1亿美元投资--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月17日电---消息人士周三透露,中国电子商务网站--走秀网(www.xiu.com)近日获得两家美国投资机构1亿美元的投资,这是该公司成立来的第二轮融资.
美国私募股权基金(PE)华平投资集团(Warburg Pincus)和风险投资公司凯鹏华盈(KPCB)参与了此轮投资,目前尚不清楚两家机构的出资比例.
"华平还将计划进一步大规模的後续投资",一位知情人士对路透称.
他并透露,走秀网预计2011年的收入将达到10亿元人民币,2010年收入为2.5亿元.
走秀网于2008年3月上线,其产品包括服装、化妆品、鞋类 、包袋和配饰等.公司总部在深圳,目前有约600-700名员工.
今年3月份,走秀网已获得凯鹏华盈2,000万美元的首轮投资.
随着中国网购市场竞争升温,业者正掀起新一轮的融资热潮.今年以来,中国其他几家电子商务网站如京东商城、尚品网、寺库和佳品网等亦先後获得风险机构的投资.(完)
--记者 黄运涛; 审校 屈桂娟
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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