〔中港个股〕中煤能源料下半年煤价可能面临下行压力,冀控成本稳毛利率

* 中煤能源料下半年煤价可能面临下行压力

* 将控制成本以稳住毛利率

* 盘中曾涨逾9%,因业绩胜预期兼获投行调升评级

记者 雷美珍

路透香港8月17日电---中国第二大煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周三称,预期中国经济增速放缓和政府控制物价过快上涨,将使下半年煤价面临下行压力;公司将通过控制成本,使毛利率持平.

中煤能源此前公布中期净利同比增长8%,优于市场预期,因公司把握煤价升势加大现货煤的销售比例,使平均售价升逾6%,弥补增产困难.该股稍早更获投行花旗调升投资评级,由"持有"调至"买入,目标价则由12.58港元升至15.4港元.

受此消息刺激,中煤能源H股周三盘中一度大涨9.5%,触及10.28港元;收涨6.92%,报10.04港元.

该公司董事长王安在记者会上称,下半年煤价可能面临下行压力,因国内煤炭供需平衡,而国内外煤价价差扩阔,较低价的东南亚进口煤数量可能增加;同时国家致力控制物价过快上涨,也将令煤炭成本上涨受到遏止,局限煤价升势.

"公司将继续控制成本,冀下半年的毛利率可以持平,甚至得到改善."他说.今年上半年煤炭业务的毛利率由去年同期的25.7%降至24%.

中煤能源总裁杨列克称,今年初受铁路运输瓶颈等因素影响公司的煤炭产量,希望下半年的产量持平于上半年的水平.

在上半年国内煤炭供应偏紧的情况下,中煤能源的商品煤产量按年仅升6.5%至5,191万吨,其主要竞争对手中国神华(1088.HK)(601088.SS)的商品煤产量则升28.6%,至1.4亿吨.

杨列克称,上半年自产商品煤内销现货销售比例44.1%,同比提高13.2个百分点.预料下半年的现货煤的销售比例仍将保持在约40%的水平.

今年国家严格控制重点电煤价格和合同兑现率,中煤能源于上半年的自产动力煤内销长约价为每吨407元人民币,按年跌3.8%;内销现货价则升12.1%至575元人民币.(完)

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