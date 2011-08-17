〔香港股市〕恒生指数小幅收高,但成交量降至两周最低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月17日电---香港股市周三上涨,此前出访香港的中国副总理李克强宣布,中国将允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场.不过市场削减稍早涨幅暗示市场仍很脆弱.
恒生指数.HSI收高0.38%,报20,289.03点,成交量降至两周最低.恒生国企指数.HSCE收低0.1%,报10,936.11点.
中国沪综指.SSEC收低0.26%,报2,601.26点,受材料股和能源股拖累,成交量触及九个交易日低位.(完)
--编译 李富强;审校 王冠中
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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