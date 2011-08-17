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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 16:33 BJT

〔香港股市〕恒生指数小幅收高,但成交量降至两周最低

路透香港8月17日电---香港股市周三上涨,此前出访香港的中国副总理李克强宣布,中国将允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场.不过市场削减稍早涨幅暗示市场仍很脆弱.

恒生指数.HSI收高0.38%,报20,289.03点,成交量降至两周最低.恒生国企指数.HSCE收低0.1%,报10,936.11点.

中国沪综指.SSEC收低0.26%,报2,601.26点,受材料股和能源股拖累,成交量触及九个交易日低位.(完)

--编译 李富强;审校 王冠中

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