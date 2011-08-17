〔香港个股〕中国太平保险向工行子公司悉数回购财险公司权益,涉资2.64亿元

路透香港8月17日电---中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周三公布,计划向中国工商银行(1398.HK)的子公司收购其所持太平财产保险公司9.44%股权,涉资2.64亿元人民币.

工行(601398.SS)子公司工银亚洲于2001年获中国保监会批准入股太平财险,其後太平财险多次增资扩股均没有参与,持股量从最初24.9%辗转降至9.44%.

中国太平的公告称,交易完成後,工银亚洲不再持有太平财险的股份,而其在太平财产保险公司的持股则由51.77%升至61.21%.收购价格相当于太平财险于今年6月底止未经审计资产净值的2.8倍.

"在过去12-18个月,整个中国财产保险业的营运及财务基调改善,董事相信现为增持太平财险权益的合适时机."中国太平总裁吴俞霖在公告中称.

中国太平收升2.53%,报17.04港元.(完)

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