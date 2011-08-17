〔背景资料〕香港离岸人民币市场发展大事记

路透香港8月17日电---中国国务院副总理李克强本周二至四到访香港,在离岸人民币市场方面推出多项举措,以进一步推动人民币国际化,巩固香港离岸的人民币中心地位.

本次推出的一揽子措施包括:

* 把跨境贸易人民币结算范围扩大到全国

* 开展外资银行以人民币增资试点

* 支持香港企业用人民币到境内直接投资

* 允许以人民币境外合格机构投资者方式投资境内证券市场,起步金额200亿元

* 允许境内企业在香港发行人民币债券

* 中央政府在港发行国债将作为长期制度安排

以下为过去一年离岸人民币市场发展大事记:

* 2010年7月: 汇丰控股、渣打、恒生、中信银行国际等行成为首批推出人民币钩挂存款的银行,为客户提供高于港元近乎于零的利率并享受人民币升值收益.

* 2010年8月: 美国速食业巨头麦当劳在香港发行2亿元人民币债券,为首个接触点心债市场的外资跨国企业.

* 2010年9月: 汤森路透和ICAP旗下EBS推出离岸人民币外汇交易配对平台,提高了市场的通达性.

* 2010年10月: 金管局宣布,人民币兑换年度配额80亿元人民币用尽,已启动与中国人民银行之间的货币互换安排.

* 2010年11月: 中国财政部在香港发行80亿元人民币国债,为其第二次发行点心债券,为离岸人民币市场提供基准利率参考.

* 2010年12月: 中国宣布跨境贸易人民币结算试点的出口企业大扩容,16个省(自治区、直辖市)共计67,359家企业可参加出口货物贸易人民币结算试点,原先为365家.

* 2011年1月: 中国人民银行发布境外直接投资人民币结算试点管理办法,以配合跨境贸易人民币结算试点,便利境内机构以人民币开展境外直接投资.

* 2011年2月: 中银香港推出人民币回购服务,由清算行透过债券工具中央结算系统(CMU)提供予参加行,协助参加行加强在人民币结算系统(RTGS)的日间流动资金管理.

* 2011年3月: 新加坡表达了希望成为离岸人民币中心的野心.很多新加坡的银行已经提供人民币计价产品.

* 2011年4月: 由香港富商李嘉诚控制的汇贤产业信托挂牌,为香港首个人民币计价IPO.中国央行下调香港人民币清算息率27个基点至0.72%,中银香港支付给各参加行的息率亦下调至0.629%

* 2011年5月: 中国证监会官员称,已与香港证监会、港交所就"小QFII(合格境外机构投资者)"资金来源、产品模式、投资运作等细节进行了深度讨论,将尽快推出.

* 2011年6月: 香港财资市场公会推出离岸人民币兑美元即期汇率定盘价,为离岸市场的人民币产品定价提供参考汇率.

* 2011年7月: 德意志银行向机构投资者推出首个可投资的离岸人民币债券指数,以便让规模可观的被动基金首次进入这一市场.(完)