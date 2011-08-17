〔港股业绩〕亚洲水泥中期净利大涨3.55倍,受益水泥销量及售价增长

路透香港8月17日电---综合水泥生产商--亚洲水泥(中国)控股有限公司(0743.HK)周三公布,上半年净利按年大涨3.55倍,受益于新的水泥生产线投产带动产能及销量上升,及水泥平均售价增加.

截至6月底半年,该公司的净利为6.385亿元人民币.董事会不建议派发中期息.

亚洲水泥的业绩声明称,期内公司销售水泥1,100万吨,同比增加34%,因旗下位于四川、湖北、江西及武汉等多条生产线于去年投产,因而带动总产量上升,并令整体毛利率,从2010年同期的18%提升至30%.

公司表示,虽然受到中国紧缩银根、原材料、燃料及人力成本上涨、电力紧张等不利因素影响,但水泥市场的前景依然乐观.因中国政府继续推进节能环保,加速淘汰落後产能,鼓励企业兼并整合,行业供求关系将持续改善.

亚洲水泥表示,将积极寻求并购或投资目标,另一方面建设预拌厂直接服务各项基础工程以延伸产业链.

亚洲水泥小幅收高0.75%,报6.74港元,过去三个月累计涨18%.(完)

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