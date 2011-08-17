〔港股业绩〕雨润中期净利按年增23%,下半年将关注负面报导及猪价影响

* 雨润中期净利按年增23%,因需求旺盛

* 猪价居高不下令下半年毛利承压

* 近期媒体负面报导,亦对业务有影响

路透香港8月17日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)周三公布中期净利按年增长22.9%,因公司预先就猪价上涨布局及需求旺盛.不过,下半年猪价居高不下以及近期负面报导效应何时散去,将影响下半年获利.

以猪肉制品为主的该公司在收盘後公布,2011年6月30日止净利为16.09亿港元;中期每股盈利按年增长16.4%至0.89港元;公司中期每股将派息0.22港元,去年同期为0.20港元

雨润主席祝义材指出,今年5月以来媒体陆续有些负面报导,对业务有所影响.他表示,下半年除了生猪价格仍然高昂,令公司肉制品毛利率承受压力外,也担心这些负面报导持续.

"下半年猪价预计增加50-60%,"祝义材在谈及下半年毛利情况时说,"下游(肉制品)会争取调价的机会并努力降低成本,争取毛利率符合预期.我们担心媒体持续负面报导,(毛利率)肯定有很大压力."

他表示,今年第二季下游销售量仅增长5.1%,低于原先预估,应就是受到负面报导冲击.

第二季以来内地陆续出现针对雨润产品的一些报导,对股价冲击最大的,则是6月底时市场谣传将有一份关于雨润的估空报告出现,令该股股价两天挫跌逾20%,触及一年来低点18.80港元.[ID:nCH0066407]

雨润上月曾暂停旗下一家在陜西的渭南生秦肉类加工厂的生产并自行展开调查.先前有媒体报导,雨润该厂的猪肉制品有问题.[ID:nCH0067047]

雨润今日收盘上扬4.42%至21.25港元,一个月来跌8.13%;大盘恒生指数.HSI则涨0.38%.

**政府补贴占总利润比重将逐步下降**

该公司还披露,今年上半年共获政府补贴等其他经营收入3.87亿港元,较去年同期(含负商誉)的6.34亿减少.今年上半年并未录得负商誉,去年同期则是1.33亿港元.

除了成本上升以及负面传言的阴影外,分析师指出,雨润高额的政府补贴收入是否能持续,将是雨润净利润增长力道的观察指标,特别是雨润净利中来自于政府补贴的比率为约24%,远高于其他同业.

雨润管理层则表示,公司净利成长的速度较快,有助于减少补贴下降的影响,且未来政府补贴占总利润的比重将逐步下降.主席祝义材则表示,"补贴,有的话,我们会争取;没有的话,也不会太难过",公司将把精力放在经营管理上.

大和资本市场发布报告则认为,经过一些媒体质疑补贴是否合规的报导後,雨润未来三年恐难再获得额外的政府补贴.

该家券商分析师Nicolas Wang在报告里称,据此调降雨润2011-13年每股获利预估10-14%,六个月目标价下调至29.70港元,原为37港元.

雨润此前曾发布澄清公告表明,公司并未违法取得政府补贴以及低价土地,而大股东祝义材的私人投资也与公司无关.

内地食品安全议题一直备受关注,雨润竞争对手双汇发展(000895.SZ)6月时公告,至2011年6月30日止的净利润预料将同比下降80-90%.今年3月有国内媒体报导,含瘦肉精的生猪流入双汇发展旗下的济源双汇食品公司,随後公司股票停牌核查.(完)

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