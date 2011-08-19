〔港股业绩〕大唐新能源上半年净利同比倍增,但新建项目放缓等存忧

路透香港8月19日电---中国第二大风力发电商--大唐集团新能源股份有限公司(1798.HK)上半年净利同比增长1.05倍,符合市场预期;惟周五早盘股价一度跌逾6%,分析师指主要是投资者担忧新建项目速度减慢以及负债水平上升.

大唐新能源周四晚的公告显示,今年首六个月净利为4.16亿元人民币,主要受发电量增长62%的带动,而平均上网电价升3.2%.根据汤森路透综合四名分析师预测,上半年净利为4.1亿元.

大唐新能源早盘一度跌逾6%,低探1.52港元;香港时间11:00,该股跌5.52%,大市恒生指数.HSI则跌2.59%.

投行瑞信的报告称,大唐新能源近期股价跑输大市,因投资担忧中国收紧风电项目审批,以及持续升息加重财务负担.报告指出,大唐新能源于6月底止的净负债比率升至212%,去年底则为195%.

而花旗的报告称,由于并网困难,上半年的新增风电控股装机容量仅114兆瓦,因此预期大唐新能源今年新增风电装机只有1,200兆瓦,低于公司本身预期的1,500兆瓦.

据国内媒体此前报导,国家能源局将收回原属于省级发改委的5万千瓦以下陆上风电场项目审批权,首批由国家统一规划的2,600万千瓦项目开发计划已经下发到各地,并计划于2012年前完成.除此以外的地方审批项目,将不被列入统并网规划,同时不再享受可再生能源电价附加补贴.

分析师称,受此因素影响,大唐新能源有可能需要调低明年的新增装机容量预测.(完)

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