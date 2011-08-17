《香港报摘》--经济日报8月18日

* 要闻版头条:

--中国国务院副总理李克强香港之行送来的36项"大礼"当中,11项与金融有关,其中市场引颈以待的人民币回流机制,在中央领导层一锤定音下,可望在短期内推出.

* 其他:

--内地最大券商中信证券(600030.SS)的上市聆讯将于下周四(8月25日)举行,承销团正接触不同主权基金及保险公司,冀尽快落实基础投资者,以促进中信可于9月顺利上市.

--中移动(0941.HK)将于今日公布中期业绩,由于市场已预期纯利将以低单位数幅度增长,料焦点将为公司管理层会否积极引入iPhone,以及如何防止高端客户流失.

--为抗乾散货及油轮行业未来两年可能出现的低迷市况,中海发展(1138.HK)董事长李绍德昨指,公司已为此作出准备,将实行与大货主签订长约的策略,并已为今年65%总运力锁定长期合同.

--东亚银行(0023.HK)最大股东西班牙银行Caixa Bank在不足两个月内再度增持东亚股份.联交所股权变动资料显示,Caixa Bank于8月12日以每股28.1港元增持138.88万股份,累积持股量增至3.3亿股,或16.03%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.