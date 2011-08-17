《香港报摘》--信报8月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--香港离岸人民币中心地位获中央以实质行动支持,进一步抛离其他国际竞争对手.国务院副总理李克强昨天宣布的36项措施中,在巩固离岸人民币中心方面落墨最多.
* 其他:
--早前负面新闻缠身,又惨遭洗仓的雨润食品(1068.HK)昨天公布中期业绩,期内纯利按年增长22.9%.主席祝义材预期,下半年生猪价格高位运行,公司将争取调价、降成本等,维持毛利率水准,惟仍担心负面报导对业务造成压力.
--大昌行(1828.HK)中期纯利升63.5%,至8.01亿港元.公司预计,未来内地高档汽车将成为销售主流,销售情况乐观.
--亚洲水泥(0743.HK)上半年纯利按年大升3.55倍,至6.39亿元人民币.首席财务官邵瑞蕙表示,公司计划于2014年达到3,000万吨的产能,约需增加投资44亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。