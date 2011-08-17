《香港报摘》--信报8月18日

* 头版头条:

--香港离岸人民币中心地位获中央以实质行动支持,进一步抛离其他国际竞争对手.国务院副总理李克强昨天宣布的36项措施中,在巩固离岸人民币中心方面落墨最多.

* 其他:

--早前负面新闻缠身,又惨遭洗仓的雨润食品(1068.HK)昨天公布中期业绩,期内纯利按年增长22.9%.主席祝义材预期,下半年生猪价格高位运行,公司将争取调价、降成本等,维持毛利率水准,惟仍担心负面报导对业务造成压力.

--大昌行(1828.HK)中期纯利升63.5%,至8.01亿港元.公司预计,未来内地高档汽车将成为销售主流,销售情况乐观.

--亚洲水泥(0743.HK)上半年纯利按年大升3.55倍,至6.39亿元人民币.首席财务官邵瑞蕙表示,公司计划于2014年达到3,000万吨的产能,约需增加投资44亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.