《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7896港元HKD=)
美股道琼工业指数周三收高4.28,或0.04%,报11410.21点.之前戴尔DELL.O发布令人失望的营收预估,引发对疲弱经济成长将损及第三季企业获利的担忧.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 195.470 0.95 41326 15.226 0.57
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 17.590 -0.23 72347 5.481 0.01
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.540 0.14 330192 75.621 0.03
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.800 0.20 91775 23.265 0.28
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.420 -0.09 69363 9.770 0.61
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 87.660 0.26 52092 6.828 1.01
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.790 0.47 604319 69.779 0.47
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.440 -3.02 47143 4.630 0.66
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.850 -0.42 618271 14.683 0.57
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 32.880 1.20 37706 25.612 -0.54
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.090 -2.12 54797 3.328 0.24
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 33.750 -0.53 13279 5.258 -0.04
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.090 0.00 8335 1.877 -50.49
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.320 0.00 27978 0.361 -2.31
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。