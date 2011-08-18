〔香港个股〕港交所称同意与上交所及深交所就成立合资公司开始磋商

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月18日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周四称,已原则上同意与上海证券交易所及深圳证券交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商.
公告称,合资公司可能的业务领域包括但不限于发展指数及其他股票衍生产品、编制新指数等.
港交所股份周三收报142.5港元,过去一个月累计下跌12.4%.(完)
浏览港交所其他新闻,请点选[0388.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选