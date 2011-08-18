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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 08:38 BJT

〔香港个股〕港交所称同意与上交所及深交所就成立合资公司开始磋商

路透香港8月18日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周四称,已原则上同意与上海证券交易所及深圳证券交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商.

公告称,合资公司可能的业务领域包括但不限于发展指数及其他股票衍生产品、编制新指数等.

港交所股份周三收报142.5港元,过去一个月累计下跌12.4%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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