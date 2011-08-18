〔港报财经评论〕港股ETF,需时发酵--经济日报8月18日

港股ETF,需时发酵 /林瑞芬

在中国副总理李克强来港送礼下,港股未有太大反应,中央容许中国买卖港股基金,即ETF,属意料之外.推港股ETF中线利好.中国将推出港股组合ETF大礼,早在今年5月签订的CEPA补充协定中,提及中国将适时推出港股组合ETF时伏笔.现在由中国副总理李克强亲口落实将推出,即表示两地交易所的准备已完成.此举可理解为”半直通车版”或”小型直通车版”,让中国投资者有渠道投资港股,变相增加港股购买力,对港股中期有正面支持作用.

好消息须有好盈利配合.不过,港股短线难见2007年的神话式升逾万点强势.主要是经历金融海啸後,加上经济前景不明朗,憧憬中国股民涌来买港股不切实际.有利好政策,仍要企业利润配合,且见早前预报盈喜的长城汽车(2333.HK)、经纬0350.HK及中旅(0308.HK)昨升3.6%至6.1%,而券商预批料有亮丽业绩的大昌行(1828.HK),中期真的多赚63.5%,业绩前昨报升4.9%.利润是支持股价的硬道理,但也要提防目前承接力弱,市场会有趁好消息出货情况,如前日公布绩优的东岳(0189.HK)借好消息出货,股价挫9.4%,见绩优即上车可能要捱短期亏损.

欧债实是政治问题.回说德法峰会,未能带来积极结果,令市场失望.不过,从德法两国领导具体地提出两国财政部将于明年初拟定计划,两国将实行共同的企业税税基和税率,从2013年起生效实施.要令各国听话,甘愿交出财政主权,须要先去除政治障碍,所以话欧债问题是一个真正涉及政治的结构性问题,破解之法要顾及各国政治利益才有望圆满解决.指望德法两国为其他国家解决财政烂帐是不切实际的!

美国放风说美国联储局可能会购买更多的国债,变相宽松货币.瑞士央行努力布防,加码干预阻资金流向瑞朗,一场金融乱局仍在上演中.後市要看美国总统奥巴马在9月提交之刺激经济计划,能否挽回投资者对美元的信心.估计美股急跌後的反弹,动力有限,标普500指数阻力近1250.总括而言,中央送大礼属中期利好政策,仍可视为港股升市有力催化剂,但关键在欧、美经济转好时才能发挥,现在股民只能够心领! (003)

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民行盈利料续增长 /余少文

中国国务院副总理李克强公布港股ETF,立即刺激大市走高,可惜升势无以为继,国企指数最终倒跌收场.内银股陆续派中期成绩表.民生银行(1988.HK)半年盈利急升近60%,但证券商对民行评级有颇大差异,相信民行未来盈利可以保持增长势头.港股ETF短期效益微.而李克强公布港股ETF,给予中国居民透过ETF来投资港股,中国居民投资港股仍有限制,跟现有的QDII相差不远.实际上,香港也有不少A股的ETF,可惜A股走势是每况愈下,令人失望,故港股ETF不会是中资股回升的灵丹妙药.

短期而言,仍然寄望内银股中期业绩,建设银行(0939.HK)周五派中期成绩表,而已派成绩表的重庆农村银行(3618.HK)和民行的盈利都好过预期,後者营业收入升49%至388亿元人民币,盈利则升57%至139亿元人民币.民行集资计划有助放贷. 但民行计划今年完成发行200亿元人民币A股可换股债券和配售不少于90亿元人民币H股,兴业证券预计民行核心资本充足率和资本充足率,届时可升至8.35%和12.6%,并增加该行的放贷能力.而民行积极发展中小企业信贷,这策略符合中央目前扶持中小企的政策,相信民行可保持较高的净息差.

证券商评价民行有分歧.当然,民行在证券商中的评级,相比其他内银股有颇大差异,7份外资券商报告中,只有2份看好民行,2间沽出,3间给予中性或持有评级,看好、看淡以及中性都是势均力敌.尽管有读者强烈睇淡内银股,但从目前数字来看,内银股可以保持增长势头,相信关键在于能否控制成本,民行今年上半年成本收入比率只有34.08%,较去年上半年的40%和去年全年43%,有明显改善.

正如兴业证券所指,民行上半年贷款馀额11,422亿元人民币,较年初只增加8%,较年初下降5.1个百分点,主要是资本受限制而令贷款增速放缓,但第二季度贷款已较首季有所提升,尤其主力的商贷通贷款达2,076亿元人民币,较年初增长31%,民行又将可使用的额度全部投入这业务,只要民生完成发A股可换股债及配售H股後,贷款能力将提升应该有助未来盈利保持增长.按彭博预测数字,料民行今年每股盈利可增长27%.(008)