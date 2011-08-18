〔港报财经评论〕冲喜剂具稳定作用--信报8月18日

冲喜剂具稳定作用 /陆文

恒指第二次挑战20,500点阻力不果,受德法领袖未有稳定欧债危机有效方案,短期市场把焦点转向美国联邦储备局会否推出变相QE3;北大人南下送礼,恒指高开,但从全日成交金额缩减至只有679亿港元,显示好淡均有顾虑下,亦导致窝轮与牛熊证引伸波幅回落,短期大市进入一个较平稳的上落格局居多,个股表现主导短期走势.随着未来中港两地资金流通渠道增加及正常化,将令港股表现进一步受中国政经变化影响,两地经济结构深化融合,由目前中国依然是全球相对最具实力的经济体系作後盾,港股受惠资金充裕,应可在预期的18,500至21,000点运行一段颇长的日子呢!

万众期待的北大人送礼名单,着实是一份不错的深化CEPA版,由金融、医疗、建筑、旅游及经贸相关的企业均提供不同程度的优惠政策,至于实际得益还要看企业管理层掌握商机的能耐,相关业务的上市公司暂难具体评估效益;因此,形成投资者重视200亿元人民币的小型QFII及港股ETF带来的短期裨益,作为配合人债离岸中心发展,这安排亦涉及股市相扶助人民币走向国际化的一部分.这首批200亿元人民币QFII效益有限,当然,可视为一个开端,日後陆续有来,至于港股ETF应对上海交易所更有利,其他中港两地的银行经纪行股份有裨益,算是对港股具冲喜作用.

中港地产股弱势有不同意义内房股偏弱与不少企业业绩不俗表现背驰,除了不排除短期中国加息,中央将在二三线地区落实限购房,令投资者关注目前销情理想的二三线城市亦跟随一线城市出现量价齐跌,特别是保障房逐步到位,维持内房股属政策受压者,有反弹无上升.

至于香港地产股,年内维持跑输大市弱势,与目前楼价高企截然不同,这背驰现象可视为香港特区政府正逐步扭转过往僵化的土地房屋政策,纾缓置业难下民怨高企,更在中央关注下获优先处理;另一个被市场漠视的因素是,目前楼价上升受美元弱势及量化宽松下的超低息环境,何时利率回升,港美联汇挂钩一旦出现变化,港元升值将令楼价有颇大跌幅,当然,这日子将受人民币国际化进度有直接关系,从中央目前正加快发展香港为人民币离岸中心步伐,港元与美元脱钩是时间问题,对香港楼市影响亦然,目前最大地产股买家为其大股东,看来增持有利转型成为收租股,可攻可守,为目前不少无大作为的第二三代保存财富铺路呢!(P25)

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欧罗好淡分水岭 /苏子

昨天欧洲市早段时间,欧罗兑美元自1.44水平急挫至1.4323低位,略为跌破上日的1.4350低位.留意欧罗兑美元在昨天欧洲市早段所造的低位与20天SMA支持相若,而汇价触及上述低位後便迅即止跌回升,并且更完全抹去之前的所有跌幅,大幅回升逾百点子至1.4454高位才遇阻力回软.从昨天欧洲市早段当欧罗兑美元跌至20天SMA支持後可以强力回升的表现来看,目前20天SMA支持对欧罗兑美元已经成为汇价短期内的重要好淡分水岭,可以说是不容有失.

若然汇价在未来一至两个交易天可以继续力守在20天SMA支持以上不破,相信稍後应有足够动力顺利突破20天保历加通道的1.4530顶部阻力.若然欧罗兑美元在昨晚或今天再次下试20天SMA支持,并且更成功破关而下的话,那便要小心後市欧罗兑美元或再度下试1.40心理关口甚至200天SMA支持.若然稍後欧罗兑美元的走势并非如所料般向上作出突破,而是下试200天SMA支持的话,那便小心市况可能有变,即欧罗兑美元极可能受到一些重大负面事故影响,因此才会使欧罗兑美元再次跌至200天SMA支持,若真的出现此情况的话,相信届时欧罗兑美元将有极高机会成功跌破200天SMA支持,随後将会朝着今年2月14日所造的1.3426低位迈进!

由于欧罗占美汇指数的比例接近60%,因此,一旦欧罗兑美元跌破200天SMA支持并且明显急挫的话,将意味着美汇指数以至美元整体走势将会出现非常明显的单边升市.由于美元与环球股市存在着反比走势的关系,因此,一旦欧罗兑美元意外地下破200天SMA支持,而美元则出现明显的单边升市的话,相信环球股市将无可避免继续往下寻底了.因此,若昨晚或今天看见欧罗兑美元明显跌破20天SMA支持收市,将会对非美元货币(日圆除外)以至环球股市产生一个令不少投资者不愿看见的下跌警号.

至于非美元货币中的日圆,相信届时甚可能因为美元上升及环球股市继续下挫,使大量避险资金入市追捧而与美元一同走高,一旦日圆的升势甚至会较美元快速,结果使美元兑日圆可以成功下破今年3月所造的76.25历史低位,并下试75心理关口甚至更低水平!至于欧罗兑美元最终是朝着1.50心理关口迈进还是向下跌破200天SMA支持後继续急挫,相信很快便有答案了.目前仍倾向相信欧罗兑美元向上作出突破的机会较高.(P28)