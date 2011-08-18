〔港股业绩〕联想首季净利同比近倍增,冀继续提升新兴市场占有率(更新版4)

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* 第一财季净利同比增长近一倍,胜市场预期

* 全球个人电脑需求仍面临挑战

* 冀望继续提升在新兴市场的占有率

* 早盘联想股价由升转跌逾3%

记者 黄运涛/李千仪

路透香港8月18日电---受惠于并购增长和主要新兴市场的业务拉动,全球第三大个人电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK),第一财季净利按年升近一倍,胜市场预期;尽管面临经济复苏不明朗等因素挑战,但公司冀望继续提升在新兴市场的占有率.

联想周四并称,中国个人电脑市场的增速表现将继续高于全球市场水平,对公司继续保持高于全球个人电脑市场的表现表示乐观.

"预计下半年,联想将继续在企业PC市场、中国4-6级城市和新兴市场扩大占有率,"花旗分析师陈思维表示.

联想集团于4-6月份第一季度录得净利1.088亿美元,去年同期为5,486万美元;根据汤森路透I/B/E/S预测,市场原估其第二季度净利为7,855万美元;期内,联想集团销售总额为59.2亿美元,每股盈利为1.11美仙.

该公司并表示,集团将继续以进攻策略推动新兴市场(不包括中国)的强劲增长,力争更高的市场份额,及在主要地区扩展至接近双位数的市场份额,以提高盈利能力.

摩根大通分析师Gokul Hariharan称,目前全球经济增长放缓,而企业的IT支出也相应下滑,"这是显而易见的,不过除此之外,联想的执行力非常不错,夺得了更多市场份额."

联想集团首席财务官黄伟明在业绩电话会议上则表示,预期下季度将维持或进一步提升毛利率,首季为12.5%.

该公司股价周四开盘涨2.86%,但早盘由升转跌逾3%,因市场担忧欧美经济增长放缓,将给正冀望在成熟市场扩大业务的联想带来挑战.

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**进一步扩张海外业务**

Gokul Hariharan并指出,中国市场的需求正在持续恢复,而联想的增速超过市场平均水平,预计这种趋势将持续至未来数个季度.

不过,联想亦提醒投资者,尽管全球个人电脑市场表现呈现轻微改善,但全球经济复苏步伐不明朗及西欧债务危机等因素,将仍然为全球个人电脑需求带来挑战.

市场研究公司IDC上月发布的数据称,联想超越宏基(2353.TW),成为全球第三大PC制造商,全球市场份额上升至12.2%,距离排名第二的戴尔DELL.O(12.9%)咫尺之遥.

戴尔本周二公布的第二季营收不及预期,并将其全年营收成长预期从之前的5%-9%下修至1%-5%.[ID:nCN1903873]

此外,联想还表示,未来将在"致力保卫"其中国核心个人电脑业务的基础上,继续扩展海外业务,"集团将继续保卫其关系型业务,并同时进攻消费及中小企个人电脑市场的增长机会,以提升成熟市场的利润率."

联想高管在电话会议上亦表示,将继续在全球寻找潜在的并购机会,以促进业务增长.

联想本月初宣布,已完成收购德国消费电子产品企业Medion AG(MDNG.DE)超过51%的股份.联想集团预计与Medion合计的市场份额将占德国PC市场份额逾14%,及西欧PC市场份额约7%.此项交易为联想六年前收购IBM(IBM.N)个人电脑业务以来最大的收购案.

今年联想亦宣布与日本电气(NEC)(6701.T)成立合资公司,共同经营日本个人电脑业务.联想在公告中称,将通过该合资公司提高在日本的占有率.日本现时为全球第三大个人电脑市场.

目前中国大陆仍是联想集团的最主要市场,对Medion的收购和大力进军日本市场,显示出联想在海外进一步扩张业务的雄心.

**继续投资于智能终端产品**

随着PC市场需求渐趋疲软,全球PC厂商正纷纷试水新型移动设备以拓展新的增长空间.联想称,未来将继续投资于产品创新及企业品牌.

联想去年推出了一款名为"乐Phone"的智慧手机,平板电脑LePad则于年初发布.今年7月份,联想又推出一系列平板电脑,包括针对零售客户的IdeaPad和商业客户的ThinkPad等.

联想集团CEO(首席执行官)杨元庆在电话会议上则透露,联想上一季度在中国共售出81,000台LePad平板电脑.他并重申,目标为本财年末于中国平板电脑市场获得20%的占有率.

"如果联想能在智能手机业务上有亮眼表现,它的股价可能会被重估,因目前市场普遍认为,其手机业务尚未对公司业绩产生贡献."摩根大通在上述报告中指出.

杨元庆还对近日谷歌(GOOG.O)以125亿美元鲸吞摩托罗拉移动(MMI.N)作出乐观回应,"谷歌收购摩托罗拉移动将有利于联想增强在知识产权方面的市场地位."联想的智能手机和平板电脑都采用基于谷歌Android的操作系统.

早在今年初,联想就组建了一个全新的移动互联和数字家庭业务集团(Mobile Internet and Digital Home Business Group),计划在平板电脑、智能手机、云计算、智能电视、数字家庭等领域展开扩张.

联想股价上半年累计下跌10.6%,逊于同期大盘恒生指数.HSI跌2.8%的表现.(完)

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