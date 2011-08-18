《香港报摘》--其他报纸重要消息8月18日

* 明报:

--国泰君安(1788.HK)副主席兼香港中资证券业协会会长阎峰透露,中国证监会正在考量放宽H股上市标准的可能,包括阎峰在内的中资券商希望,H股上市标准能与港交所上市标准看齐.

--友邦(1299.HK)表示,将推出一系列低收费基金,基金管理费降至0.99%,美国友邦信托行政总裁谢佩兰表示,减费目的只是回应客户要求,并非有意发动强积金减价战.

* 苹果日报:

--Phoenix Tech引述消息指出,腾讯(0700.HK)可能会购入内地视频网站优酷网YOKU.N显着比例的股权,所有腾讯的视频内容则会交由优酷网管理.

--新浪引述消息人士指,中国联通(0762.HK)副总经理李刚,销售部总经理于英涛等6名高层已抵达美国加州,与苹果公司(AAPL.O)营运总监等管理层会晤,洽谈引入iPhone 5的具体细节.

* 星岛日报:

--市场消息透露,中式餐饮连锁集团"小南国"或争取今天或下周四(25日)作上市聆讯.下周四举行上市聆讯还包括中信证券、三一重工、天福茗茶、以及以"蜡笔小新"为品牌的中国优闲食品等.上述五只新股集资额高达63亿美元(约491亿港元).

--吉利汽车(0175.HK)宣布,与伦敦的士生产商英国锰铜控股订立协议,将于英国分销汽车及零部件,并于明年8月1日前提供售後服务.

* 东方日报:

--越秀地产(0123.HK)公布,中期纯利大升逾11倍至44.81亿元人民币.副董事长张招兴表示,公司于下半年共有九个新项目推出,预计其中50%的合约销售金额将可超过60亿元,故公司对于完成全年不少于90亿元的目标具有信心.

* 文汇报:

--中海发展(1138.HK)(600026.SS)董事长李绍德表示,液化天然气运输船LNG业务有高回报及稳定收入,已与中石化(0386.HK)(600028.SS),中石油(0857.HK)(601857.SS)分别设立合资公司,并参与投资建设四艘LNG船舶,预计可在2014年投入营运.

--匹克体育(1968.HK)上半年的股东应占纯利录得4.2亿元人民币,同比升22.1%.首席财务官蔡家豪表示,上半年分别提高鞋类和服装产品平均价格7.2%及14.1%;集团下半年并无再次加价的计画.

* 大公报:

--大昌行(1828.HK)公司主席许应斌表示,今年计划开设10至15间中高端4S特约店,其中包括可能增加两个国际豪华汽车品牌.

--金鹰商贸(3308.HK)首席财务官戴萍表示,上半年同店销售增长维持在28.7%的高水平,同比升3.3个百分点,由于通胀和加息因素,希望今年全年仍可保持在25%以上的增幅.

--佳兆业(1638.HK)副主席兼总裁黄传奇表示,年初至今的合同销售额已达75亿元人民币,相信全年可完成150亿元的销售目标.

--合富辉煌(0733.HK)董事长及总经理扶伟聪表示,将于9、10月开始大量推盘,预计至年底手头楼盘总数可由目前的430个,增加至450个.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.