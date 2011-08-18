〔港报社评〕人币业务范畴趋完备,离岸中心须自励自强--明报8月18日

中国副总理李克强宣布的一系列政策措施,巩固和提升香港的国际金融中心地位,特别是增加香港的人民币业务,包括人民币可回流中国的机制,使香港在人民币债市、股市、汇市和投资4个领域,全部齐备,人民币业务离岸中心雏形乍现.另外,李克强清楚阐述了国家新发展历程中,需要香港发挥三方面作用,港府要自励自强地做好各项工作,特别是金融安全建设,以配合国家经济发展需要,创造香港与中国互利双赢的局面.

李克强昨日发表的"在国家'十二五'规划与两地经贸金融合作发展论坛上的演讲",明确宣示了国家巩固香港金融中心、支持香港发展成为人民币业务离岸中心的方针政策,这是一篇对香港十分重要的演辞,因为揭示了国家从战略高度,在新阶段发展历程中,香港若能善加利用,则货真价实的人民币业务离岸中心,指日可待.

数年来,港府积极争取成为人民币业务离岸中心,现在如愿以偿,国家委以重任,香港已经踏上人民币业务离岸中心的轨道,不过,港府要保持警惕,必须加强基础建设,特别是金融安全建设,使香港的人民币业务离岸中心,不会成为国际大鳄攻破中国资本市场的堡垒.

较早前股市动盪之际,港交所一个资讯网页被黑客攻破,几只股票被强制停牌,箇中暴露硬件建设待改善、管理应变待加强,反映香港金融安全并不强固.香港成为人民币业务离岸中心之後,金融安全应视为重中之重,所以,把金融安全打造得固若金汤,是港府不可推卸的责任. (A04)