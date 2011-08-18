〔香港个股〕港交所与沪深交易所磋商建合资公司,发展衍生产品等(更新版2)

(新增更多细节和背景)

* 港交所称与沪深交易所就成立合资公司开始磋商

* 合作包括发展指数及其他股票衍生产品、编制新指数等

* 分析师认为短期对港交所营收影响不大

* 受该消息推动,港交所股份早盘逆市收涨近7%

记者 陈敏/苏骏霖

路透香港8月18日电---以市值计全球最大交易所--港交所(0388.HK)周四称,已原则上同意与上海证券交易所及深圳证券交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商,显示两地金融合作正日益加强.

就在前一天,中国国务院副总理李克强率领高规格官员到访香港,带来了包括加强两地金融与服务业合作和开放等诸多提议.[ID:nCH0074233][ID:nCH0074093]

港交所在公告中称,合资公司可能的业务领域包括但不限于发展指数及其他股票衍生产品、编制新指数等.

"关键是中国的衍生品市场还处于发展初期,上海和深圳需要香港在这方面的经验."法巴分析师Dominic Chan称.

建银国际分析师Kenneth Yue亦认为,两地交易所想在产品方面进行合作在预期之内,但不认为这对港交所短期业绩有重大影响,因为推出新产品需要时间,而目前合作主要是ETF等衍生产品.

在李克强周三推出的一系列措施中,就包括在内地推出港股组合ETF(交易所交易基金).

受该消息推动,港交所股份周四高开早盘收涨6.88%至152.3港元;大盘恒生指数.HSI则下跌0.21%.

**谈并购为时尚早**

在今年年初世界几大证券交易所掀起并购风潮时,港交所并不为所动,行政总裁李小加就坦承,没有计划和能力去运营一家海外交易所.

港交所此前表示,其《战略规划2010-2012》并无改变,若情况适合,香港交易所或会寻求与科技供应商、业界参与者以至区内及国际同业进行战略性结盟.

接受路透采访的建银国际、法巴和麦格理分析师都认为,当前阶段谈这三家交易所的并购显然为时尚早.

"现在说这几家交易所之间的全面收购有点牵强了,但从投资方面来看,应该是不错的."麦格理驻香港分析师Isamel Pili称.

事实上,目前两地交易所的合作和交融已经十分密切.在香港上市的公司中,内地公司的市值已经占总市值的44%;而港交所正致力于在香港推动更多人民币IPO(首次公开发行).(完)

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