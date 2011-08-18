〔香港热股〕中银香港早盘涨逾5%,稍早获投行瑞信调升评级

路透香港8月18日电---中国银行(3988.HK)(601988.SS)香港子公司--中银香港(2388.HK)周四早盘一度涨逾5%,触及21.45港元.该股稍早获投行瑞信调升投资评级,因料将受惠于香港人民币业务范围扩大.

香港时间10:54,中银香港升4.17%,报21.25港元;大市恒生指数.HSI则跌0.01%.

中国国务院副总理李克强高规格到访如期给香港送出大礼包,也照亮了人民币国际化的前景.中央将把跨境贸易人民币结算范围扩大到全国,开展外资银行以人民币增资试点,并支持香港企业使用人民币到境内直接投资.此外,允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场,起步金额为200亿元.[ID:nCH0074233]

投行瑞信的报告称,随着香港人民币业务范围扩大,估计中银香港受惠于人民币贷款增加,2012年度盈利预估将提升8%.该行将其评级由"中性"升至"优于大市".

报告并指出,中银香港股价经过数周以来下滑,其2012年度市帐率降至1.5倍的吸引水平,因此上调该股投资评级.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK