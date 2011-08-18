〔香港热股〕中银香港早盘涨逾5%,稍早获投行瑞信调升评级

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月18日电---中国银行(3988.HK)(601988.SS)香港子公司--中银香港(2388.HK)周四早盘一度涨逾5%,触及21.45港元.该股稍早获投行瑞信调升投资评级,因料将受惠于香港人民币业务范围扩大.
香港时间10:54,中银香港升4.17%,报21.25港元;大市恒生指数.HSI则跌0.01%.
中国国务院副总理李克强高规格到访如期给香港送出大礼包,也照亮了人民币国际化的前景.中央将把跨境贸易人民币结算范围扩大到全国,开展外资银行以人民币增资试点,并支持香港企业使用人民币到境内直接投资.此外,允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场,起步金额为200亿元.[ID:nCH0074233]
投行瑞信的报告称,随着香港人民币业务范围扩大,估计中银香港受惠于人民币贷款增加,2012年度盈利预估将提升8%.该行将其评级由"中性"升至"优于大市".
报告并指出,中银香港股价经过数周以来下滑,其2012年度市帐率降至1.5倍的吸引水平,因此上调该股投资评级.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。