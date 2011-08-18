〔香港热股〕港交所早盘升幅扩大至逾6%,稍早称与沪深交易所磋商组合营

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月18日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周四早盘中段升幅扩大至逾6%,触及151.2港元两周高位,该公司稍早称与沪深交易所磋商建合营公司.
香港时间10:41,该股升5.75%,报150.7港元;大市恒生指数.HSI则跌0.1%.
港交所稍早称,已原则上同意与上海证券交易所及深圳证券交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商.[ID:nCH0074447](完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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