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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 10:51 BJT

〔香港热股〕港交所早盘升幅扩大至逾6%,稍早称与沪深交易所磋商组合营

路透香港8月18日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周四早盘中段升幅扩大至逾6%,触及151.2港元两周高位,该公司稍早称与沪深交易所磋商建合营公司.

香港时间10:41,该股升5.75%,报150.7港元;大市恒生指数.HSI则跌0.1%.

港交所稍早称,已原则上同意与上海证券交易所及深圳证券交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商.[ID:nCH0074447](完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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