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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 11:23 BJT

〔香港个股〕港铁投得深圳地铁龙华车厂上盖土地,涉及地价约20亿元人民币

路透香港8月18日电---香港铁路营运商--港铁公司(0066.HK)周四宣布,成功投得深圳地铁龙华线(4号线)龙华车厂上盖物业开发土地,应付地价约20亿元人民币.该地块将发展为商住物业.

港铁的新闻稿称,透过旗下两家全资子公司,港铁轨道交通(深圳)有限公司及港铁物业(深圳)有限公司联合投得该土地.

该项目的总建筑面积为20.62万平方米.港铁公司可能邀请开发商参与项目地块的发展,也可能以子公司和项目公司自行开发该项目.

港铁表示,项目开发所获的部份净利润,将会与深圳市分享,用于支持深圳市轨道交通的发展.

港铁早盘尾段股价下跌0.59%,报25.15港元.过去一个月跌近4%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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