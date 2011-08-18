〔香港个股〕港铁投得深圳地铁龙华车厂上盖土地,涉及地价约20亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月18日电---香港铁路营运商--港铁公司(0066.HK)周四宣布,成功投得深圳地铁龙华线(4号线)龙华车厂上盖物业开发土地,应付地价约20亿元人民币.该地块将发展为商住物业.
港铁的新闻稿称,透过旗下两家全资子公司,港铁轨道交通(深圳)有限公司及港铁物业(深圳)有限公司联合投得该土地.
该项目的总建筑面积为20.62万平方米.港铁公司可能邀请开发商参与项目地块的发展,也可能以子公司和项目公司自行开发该项目.
港铁表示,项目开发所获的部份净利润,将会与深圳市分享,用于支持深圳市轨道交通的发展.
港铁早盘尾段股价下跌0.59%,报25.15港元.过去一个月跌近4%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。