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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 18:58 BJT

〔表格〕中国汇源果汁中期净利1.49亿元人民币,上年同期净损0.72亿

路透香港8月18日电--中国汇源果汁集团有限公司(1886.HK)周四宣布,截至2011年6月30日止中期业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　 　　　 2011年度中期 2010年度中期

基本每股盈利(元) 0.101 0.049 (亏损)

中期股息(元) 无 无

净利 149.1 72.25(亏损)

调整後净利 9.29 69.23(亏损)

营业额 1,826.7 1,481.12

注:汇源果汁为中国果蔬汁生产商.调整後权益持有人应占亏损撇除可换股债券利息支出、可换股债券换股权公平值变动、可换股债券的汇兑收益,以及雇员购股权计划摊销的影响.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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