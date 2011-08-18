〔表格〕中国汇源果汁中期净利1.49亿元人民币,上年同期净损0.72亿

路透香港8月18日电--中国汇源果汁集团有限公司(1886.HK)周四宣布,截至2011年6月30日止中期业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

中期股息(元) 无 无

注:汇源果汁为中国果蔬汁生产商.调整後权益持有人应占亏损撇除可换股债券利息支出、可换股债券换股权公平值变动、可换股债券的汇兑收益,以及雇员购股权计划摊销的影响.(完)