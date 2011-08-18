〔表格〕中国汇源果汁中期净利1.49亿元人民币,上年同期净损0.72亿

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月18日电--中国汇源果汁集团有限公司(1886.HK)周四宣布,截至2011年6月30日止中期业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度中期
基本每股盈利(元) 0.101 0.049 (亏损)
中期股息(元) 无 无
净利 149.1 72.25(亏损)
调整後净利 9.29 69.23(亏损)
营业额 1,826.7 1,481.12
注:汇源果汁为中国果蔬汁生产商.调整後权益持有人应占亏损撇除可换股债券利息支出、可换股债券换股权公平值变动、可换股债券的汇兑收益,以及雇员购股权计划摊销的影响.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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