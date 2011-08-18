版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 12:57 BJT

〔香港热股〕中国神华早盘最多跌逾3%,分析师称上半年利润率受压

路透香港8月18日电---按市值计为全球最大的煤炭生产商--中国神华(1088.HK)公布上半年业绩後股价受压,周四早盘最多跌3.2%,低探34.1港元;分析师称,神华上半年利润率受压.

神华H股早盘收低2.41%,报34.4港元;大市恒生指数.HSI则持平.

投行德意志银行分析师James Kan在其报告中称,神华上半年净利基本符合市场预期,惟经营溢利率为34.4%,低于去年同期的38.4%,令人关注公司的产品售价和成本变化.

神华(601088.SS)此前公布业绩快报显示,根据中国会计准则,今年上半年公司实现净利润254.60亿元人民币,同比增长16.6%;基本每股收益1.099元.[ID:nCN1907353]

该公司将于下周正式公布上半年业绩.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK

香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐