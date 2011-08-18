〔香港热股〕中国神华早盘最多跌逾3%,分析师称上半年利润率受压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月18日电---按市值计为全球最大的煤炭生产商--中国神华(1088.HK)公布上半年业绩後股价受压,周四早盘最多跌3.2%,低探34.1港元;分析师称,神华上半年利润率受压.
神华H股早盘收低2.41%,报34.4港元;大市恒生指数.HSI则持平.
投行德意志银行分析师James Kan在其报告中称,神华上半年净利基本符合市场预期,惟经营溢利率为34.4%,低于去年同期的38.4%,令人关注公司的产品售价和成本变化.
神华(601088.SS)此前公布业绩快报显示,根据中国会计准则,今年上半年公司实现净利润254.60亿元人民币,同比增长16.6%;基本每股收益1.099元.[ID:nCN1907353]
该公司将于下周正式公布上半年业绩.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。