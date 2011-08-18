〔香港个股〕太古称完成出售又一城物业,建议派发A股特别中期股息3港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月18日电---香港综合企业--太古股份有限公司(0019.HK)(0087.HK)周四称,由于完成出售又一城物业,董事会建议派发A股特别中期股息每股3港元及B股特别股息每股0.6港元.
该公司上周公布,拟派发A股中期股息每股1.15港元,B股0.23港元.[ID:nCH0072995]
该公司此前将旗下九龙塘大型购物及商业综合项目"又一城"100%权益予新加坡基金丰树产业(Mapletree),账面获利16.3亿港元.[ID:nCH0070673]
太古A早盘微跌0.46%,收报98港元;太古B亦跌0.2%,报19.64港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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