〔港股业绩〕雅居乐地产中期净利降近四成,午盘股价跌幅扩大至逾6%

路透香港8月18日电---中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)周四公布,上半年净利按年下滑近四成,但若撇险投资物业重估的影响,则期内基本溢利按年升98%.

公布业绩後,雅居乐午盘股价跌幅扩大至逾6%,香港时间13:47跌6.11%,报11.06港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.68%.

截至6月底止半年,雅居乐的净利为20.92亿元人民币,去年同期为34.5亿元;撇除投资物业的税後公允值收益,期内基本溢利为25.77亿元.

董事会并建议派中期股息每股0.108港元,比去年同期增加77%.

该公司主席陈卓林在业绩声明中称,展望下半年国际金融和经济形势持续多变,而中央政府对房地产市场的调控仍会持续一段日子,对国内各地市场的楼价及成交量将会有较大的影响.

他续称,公司将继续以大型综合性住宅物业开发为主,辅以酒店营运及物业投资业务,并积极探索进一步发展旅游房地产的可行性,以期扩阔收入来源和分散风险.(完)

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