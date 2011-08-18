〔港股业绩〕雅居乐地产中期净利降近四成,午盘股价跌幅扩大至逾6%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月18日电---中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)周四公布,上半年净利按年下滑近四成,但若撇险投资物业重估的影响,则期内基本溢利按年升98%.
公布业绩後,雅居乐午盘股价跌幅扩大至逾6%,香港时间13:47跌6.11%,报11.06港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.68%.
截至6月底止半年,雅居乐的净利为20.92亿元人民币,去年同期为34.5亿元;撇除投资物业的税後公允值收益,期内基本溢利为25.77亿元.
董事会并建议派中期股息每股0.108港元,比去年同期增加77%.
该公司主席陈卓林在业绩声明中称,展望下半年国际金融和经济形势持续多变,而中央政府对房地产市场的调控仍会持续一段日子,对国内各地市场的楼价及成交量将会有较大的影响.
他续称,公司将继续以大型综合性住宅物业开发为主,辅以酒店营运及物业投资业务,并积极探索进一步发展旅游房地产的可行性,以期扩阔收入来源和分散风险.(完)
浏览雅居乐其他新闻,请点选[3383.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。