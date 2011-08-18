〔港股业绩〕中移动上半年净利增6.3%符预期,加快与苹果销售iPhone谈判(更新版3)

(新增管理层评论)

* 上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期

* 每月每户收入(ARPU)为70元人民币

* 3G客户累计达3,503万,客户总数逾6.1亿

* 将尽快与苹果就iPhone销售达成协议,但尚无时间表

记者 黄运涛/李千仪

路透香港8月18日电---全球最大电讯运营商--中国移动(0941.HK)上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期,并创出2008年下半年以来最大增幅;惟期内公司传统语音业务增长放缓,而增值业务竞争亦加剧.

中国移动同时表示,公司将尽快与苹果公司(AAPL.O)达成协议,以销售後者热门的iPhone手机,但目前尚无时间表.

咨询公司Ovum驻北京分析师王彦称,与其竞争对手类似,中国移动一面想要用高额手机补贴吸引更多客户,一面又要提升利润率,"要在这种两难中做出平衡,并非易事."

中国移动CEO(首席执行官)李跃在业绩发布会後对媒体表示,预计下半年每月每户收入(ARPU)会继续下降,但公司会争取控制下降幅度.

该公司周四公告显示,上半年实现净利613亿元人民币;稍早汤森路透综合7位分析师的预估则为598亿元.其中收入占比最大的话音业务收入上半年同比增长不足5%.公司并指出,产业融合带来的跨行业竞争,传统通信行业竞争加剧、增长放缓,给其发展形成挑战.

期内,该公司EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)利润率为49.6%,每股盈利为3.05元人民币,ARPU为70元.

"高补贴和利润受压的情况将会持续,短期内,我们还看不到任何改变的催化剂."德意志银行在一份研究报告中称.该行在中移动业绩公布前两天对其评级为"持有",目标股价80港元.而摩根士丹利在中移动业绩公布後亦发布报告,维持对其"持有"的评级.

中移动目前在全国七个城市开始LTE(4G)的规模性试点.若拥有逾6亿用户的中国移动迅速推行4G网络,将大为刺激该技术的发展.4G可以为移动设备提供宽带质量的数据传输速度.不过,该公司董事长王建宙在业绩会上指出,LTE商用尚无时间表,而2G和3G网络将在长时间内继续使用.

随着两家较小的竞争对手--中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)相继推出3G(第三代移动通讯)服务争夺客户,中移动利润率持续受压,其EBITDA利润率2010年为49.3%,而2008-09年分别为52.5%和50.7%.

在三家运营商中,中移动在3G手机终端上的补贴力度是最大的.中移动对中低价位TD手机的政策倾斜,吸引了不少手机厂商的参与.按照中移动此前公布的计划,该公司将联合多家厂商推出数十款包括OPhone在内的千元智能TD手机.

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浏览截至6月份中国三家运营商用户数请点击:

link.reuters.com/wyf72s

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**与苹果就iPhone手机销售进行多次会议**

分析师普遍认为,中移动的TD-SCDMA的3G网络质素不及对手,及欠缺iPhone这样的明星手机,令其面临着高端客户持续流失的压力.此前,市场一直传言称,中国移动将于年内开始销售iPhone,但一直未获中移动官方证实.

中国移动董事长王建宙称,公司将尽快与苹果达成协议,因敲定销售iPhone是两家公司"共同的心愿",但目前尚无时间表.

"苹果和中移动的管理层都很重视两家公司的合作.我本人就和(苹果CEO)乔布斯先生开过好几次的会,有的是面对面的会议,有的是电话会议."他说,苹果首席运营官库克(Tim Cook)今年6月份低调访问中移动总部时也曾与他会面.

"欢迎客户用自备的iPhone入网接受我们的服务."王建宙说.他并披露,截止到今年7月底,中国移动的网络上共有744万iPhone用户.

中国联通(CHU.N)是目前为止中国大陆唯一销售iPhone的运营商.不过,自iPhone上市以来,在中移动2G网络上使用未被授权的iPhone手机相当普遍.包括野村、摩根大通等券商倾向认为,中移动最快明年初才会引入iPhone.

伴随各种互联网商业模式不断出现,传统的电信行业生态系统亦面临挑战.中移动因而正大力拓展增值业务,包括无线音乐、手机邮箱、游戏、手机支付和手机阅读等业务.中移动效仿苹果公司Apple Store建立的下载和销售综合平台--移动应用商场(Mobile Market)用户增长迅速.截至今年6月底,Mobile Market注册客户达8,600万户.

以用户计,中移动是全球最大的移动运营商,占中国市场约七成份额.截止6月底,中国移动客户总数超过6.1亿户,其中3G客户达3,503万户.

中移动周四收跌0.6%,至75.15港元,大盘恒生指数.HSI则跌1.34%.(完)

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