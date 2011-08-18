〔香港热股〕雨润午後大跌逾5%,猪价上涨及政府补贴减少令投行调降目标价

路透香港8月18日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)午後大跌逾5%,因市场担心猪价居高不下及政府补贴减少,将冲击其下半年获利,且消费信心何时回笼也待观察.部份投行亦因此调降目标价.

雨润昨日收盘後公布中期净利按年增长23%,因需求旺盛.不过,公司主席祝义材提到,下半年猪价料还会再升50-60%,影响加工业务的毛利率,且近期负面报导影响让下游的肉制品销售量不如预期.[ID:nCN1906119]

分析师指出,雨润下半年要再维持上半年的成长力道并不容易.此外,雨润上半年来自于政府补贴的金额减少,也让部份投行下调获利预估.

瑞银证券在报告中指出,"雨润的业绩预期,将因来自于政府补贴的金额减少而往下调整."该行将雨润的目标价由31港元,下修至30.2港元.

据雨润报告,今年上半年公司共获政府补贴等其他经营收入3.87亿港元,较去年同期(含负商誉)的6.34亿减少.

花旗证券分析师则因公司在公众宣传上仍存在风险,下调公司目标价1港元至33港元.

本地时间下午13:40时,雨润大跌5.65%至20.05港元,跌幅远高于大盘恒生指数.HSI的0.36%;较4月时的今年高点29.85港元已回档逾30%.

第二季以来内地陆续出现针对雨润产品的报导.对股价冲击最大的,则是6月底时市场谣传将有一份关于雨润的估空报告出现.食品安全议题再加上碰上市场对于内地民企公司治理信心脆弱,令该股股价两天挫跌逾20%,触及一年来低点18.80港元.[ID:nCH0066407]

不过,分析师表示,雨润为内地产业龙头,将受惠于行业整合,再加上跌幅修正幅度已深,股价吸引力将慢慢浮现.

野村证券指出,以2011年每股获利预估1.54港元来计算,雨润市盈率(本益比,P/E)约在13倍,远低于在香港上市的中国食品/饮料类股的约23倍,以及其竞争对手双汇发展(000895.SZ)的27倍.该券商给予雨润"买进"评级,目标价35港元.

内地食品安全议题一直备受关注,雨润竞争对手双汇发展6月时公告,至2011年6月30日止的净利润预料将同比下降80-90%.今年3月有国内媒体报导,含瘦肉精的生猪流入双汇发展旗下的济源双汇食品公司,随後公司股票停牌核查.(完)

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