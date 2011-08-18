〔中港个股〕中国平安称深发展未来两三年没有融资需要,除非有政策调整

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月18日电---按市值计为全球第二大寿险公司--中国平安保险<(2318.HK)(601318.SS)周四称,深发展(000001.SZ)未来两三年没有融资需要,除非有政策调整.
该行高层并称,中国平安的寿险分支考虑年内发行次级债或股东注资方式补充资本金,希望寿险分支的偿付能力充足率保持在150-200%之间.
此外,中国平安将提高可投资资产中固定收益产品的比重,因市况波动和利率上升.(完)
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--记者 雷美珍; 撰写 陈敏; 审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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