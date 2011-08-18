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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 14:22 BJT

〔中港个股〕中国平安称深发展未来两三年没有融资需要,除非有政策调整

路透香港8月18日电---按市值计为全球第二大寿险公司--中国平安保险<(2318.HK)(601318.SS)周四称,深发展(000001.SZ)未来两三年没有融资需要,除非有政策调整.

该行高层并称,中国平安的寿险分支考虑年内发行次级债或股东注资方式补充资本金,希望寿险分支的偿付能力充足率保持在150-200%之间.

此外,中国平安将提高可投资资产中固定收益产品的比重,因市况波动和利率上升.(完)

浏览中国平安其他新闻,请点选[2318.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 撰写 陈敏; 审校 杨淑祯

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