〔香港个股〕中移动称与苹果公司就iPhone手机销售曾进行多次会议

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月18日电---全球最大电讯运营商--中国移动(0941.HK)董事长王建宙周四称,公司曾与苹果公司(AAPL.O)CEO(执行长)乔布斯就iPhone手机销售开过好几次会议.
此前,市场一直传言称,中国移动将于年内开始销售iPhone,但一直未获中移动官方证实.
王建宙在业绩发布後的新闻会上并透露,目前中移动共有744万的iPhone用户.
另外,他表示,中移动此前对浦发银行(600000.SS)的收购,为公司带来了约3%的利润贡献.
中国移动今年上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期.期内公司传统语音业务增长放缓,而增值业务竞争亦加剧.[ID:nCH0074563]
--记者 黄运涛; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选