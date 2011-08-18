〔香港数据〕5-7月失业率回落至3.4%,新增职位缓和劳工供应增加影响

路透香港8月18日电---香港政府周四公布,今年5-7月的失业率为3.4%,较上一季度的3.5%有所下跌,因多个主要经济行业出现新开设职位,有助缓和劳工供应明显增加的影响.

期内就业不足率亦由上一季度的1.8%,回落至1.7%.

对于就业市场的短期展望,劳工及福利局局长张建宗在声明中称,"就业情况仍需视乎整体经济表现和企业创造职位的能力.尽管整体职位空缺仍处于较高水平,但部分雇主近期对招聘员工的态度已转趋谨慎."

他续称,外围环境存在不明朗因素,特别是美国的经济和财政状况,以及欧元区主权债务危机,仍令人关注.政府会继续保持警觉及留意各方面发展.

失业率(%) 就业不足率(%)

11年5-7月 3.4 1.7

11年4-6月 3.5 1.8

11年3-5月 3.5 1.9

11年2-4月 3.5 1.9

11年1-3月 3.4 1.8

10年12月-11年2月 3.6 1.7

10年11月-11年1月 3.8 1.8

10年10月-12月 4.0 1.8

10年9月-11月 4.1 1.9

10年8月-10月 4.2 1.9

10年7月-9月 4.2 1.9

10年6月-8月 4.2 1.9

10年5月-7月 4.3 2.0 (完)

注: *初步数据

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