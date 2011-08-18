〔中港个股〕中国平安称深发展未来两三年没有融资需要,除非有政策调整(更新版)

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路透香港8月18日电---按市值计为全球第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周四称,深发展(000001.SZ)未来两三年没有融资需要,除非有政策调整.

该行执行董事兼首席财务执行官姚波称,平安寿险正在做资本规划,其中考虑发行次级债,必要时也可考虑由股东注资,以补充资本金及应付发展需要,希望今年内进行.

"寿险的偿付能力充足率在150-200%之间比较合适,"他称.

截至6月底,平安寿险的偿付能力充足率由去年底的180%下降至158%,主要受债券价值下降以及向股东分红有关.

姚波并表示,中国平安将提高可投资资产中固定收益产品的比重,因市况波动和利率上升.

中国平安周三宣布将再次认购其子公司深发展定向增发股份,涉资不超过200亿元人民币.目前,平保持有深发展约52.38%的股份;交易完成後,根据认购股份上限,其持股量将增至该行经扩大全部已发行股本不多于约61.36%.

本地时间15:26,平安H股下跌3.65%至64.6港元;大盘恒生指数.HSI则下跌1.12%.(完)

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