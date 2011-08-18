更正:〔香港股市〕恒生指数收低1.34%,受大陆地产股拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:因原文有误,内文第二段恒生国企指数收盘应为"10,718.46点",非"10,718.56点")
路透香港8月18日电---香港股市周四收低,受大陆股市拖累,因中国宣布进一步扩大二三线城市限购令的细节,导致投资者卖出房地产相关股票.[ID:nCN1908439]
恒生指数.HSI收低1.34%,报20,016.27点.恒生国企指数.HSCE下跌1.99%,报10,718.46点.
沪综指.SSEC收低1.61%,报2,559.47点,受房地产股和水泥股拖累,因央票发行利率全线上行引发可能升息的担忧.[ID:nCN1908207](完)
--编译 李富强;审校 沈以文
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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