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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 16:49 BJT

更正:〔香港股市〕恒生指数收低1.34%,受大陆地产股拖累

(更正:因原文有误,内文第二段恒生国企指数收盘应为"10,718.46点",非"10,718.56点")

路透香港8月18日电---香港股市周四收低,受大陆股市拖累,因中国宣布进一步扩大二三线城市限购令的细节,导致投资者卖出房地产相关股票.[ID:nCN1908439]

恒生指数.HSI收低1.34%,报20,016.27点.恒生国企指数.HSCE下跌1.99%,报10,718.46点.

沪综指.SSEC收低1.61%,报2,559.47点,受房地产股和水泥股拖累,因央票发行利率全线上行引发可能升息的担忧.[ID:nCN1908207](完)

--编译 李富强;审校 沈以文

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