〔表格〕中国交通银行上半年净利按年升30%,为263.96亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月18日电---中国交通银行股份有限公司(3328.HK)(601328.SS)周四公布,按照国际会计准则,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(元) 0.43 0.36 (经重列)
中期股息(元) 无 0.10
净利 26,396 20,357
净利息收入 49,288 39,896
2011年第二季 2010年同期
每股盈利(元) 0.19 0.18 (经重列)
净利 13,116 9,906
净利息收入 25,553 20,866
主要财务指标(%):
2011年6月30日 2010年12月31日
资本充足率 12.20 12.36
核心资本充足率 9.41 9.37
减值贷款比率 0.98 1.12
注:中国交通银行为中国第五大银行.(完)
浏览交通银行其他新闻,请点选[3328.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。