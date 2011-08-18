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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 17:16 BJT

〔表格〕中国交通银行上半年净利按年升30%,为263.96亿元人民币

路透香港8月18日电---中国交通银行股份有限公司(3328.HK)(601328.SS)周四公布,按照国际会计准则,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.43 0.36 (经重列)

中期股息(元) 无 0.10

净利 26,396 20,357

净利息收入 49,288 39,896

2011年第二季 2010年同期

每股盈利(元) 0.19 0.18 (经重列)

净利 13,116 9,906

净利息收入 25,553 20,866

主要财务指标(%):

2011年6月30日 2010年12月31日

资本充足率 12.20 12.36

核心资本充足率 9.41 9.37

减值贷款比率 0.98 1.12

注:中国交通银行为中国第五大银行.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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