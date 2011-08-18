〔中港股业绩〕华电国际上半年净利同比锐增三倍,受投资收益带动

路透香港8月18日电---中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司(1071.HK)(600027.SS)周四公布,今年上半年净利同比大增三倍,受投资收益带动.

该公司的公告显示,今年上半年的净利为1.06亿元人民币,去年同期为2,581万元;每股盈利为0.016元.

与首季度净亏损2.65亿元相比,华电第二季度获利明显,主要由于联营企业--华电煤业股权稀释带来5.7亿元收益.今年3月,华电煤业获三名战略投资者溢价注资,令华电国际的持股摊薄.

撇除此项因素,华电国际上半年的经营利润按年下降0.2%,至12.5亿元.上半年的发电量同比增长18%,燃料成本升24%;此前获准平均每度电涨1.71分.

其主要竞争对手--华能国际(0902.HK)(600011.SS)中期净利按年跌41%,至11.31亿元,主要受累于燃料等成本上涨.[ID:nCH0072639]

展望下半年,华电国际董事长云公民在公告中称,预计国家加大对电煤重点合同执行情况的干预力度,有利于平抑煤价;而集团大部分区域上网电价得到调整,煤电机组边际贡献有所提高.

"(这些因素)为本集团减亏、扭亏提供了重要支撑."他说.

业绩公布前,华电国际H股微涨0.81%,收报1.24港元;其A股则跌1.67%,报2.94元人民币.(完)

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