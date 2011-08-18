〔香港个股〕华润雪花以2.7亿元人民币与贵州茅台合组啤酒公司,持股70%

路透香港8月18日电--中国最大啤酒商--华润创业有限公司(0291.HK)周四表示,旗下啤酒公司华润雪花将以2.7亿元人民币,与贵州茅台(600519.SS)的茅台啤酒合资成立贵州啤酒公司,以进一步扩大在这个快速增长市场的市占率.

华润创业发布新闻稿指出,在这家合资成立的"华润雪花(遵义)"公司,将持有70%的股份,贵州茅台则占馀下的30%.此次合作有助于公司提高在贵州省的市场地位.

华润创业首席执行官陈朗在新闻稿中形容此为"强强合作",他表示,"贵州省啤酒行业发展迅速,2010年整体啤酒市场较2009年增长10%...雪花啤酒可充份利用合资公司在贵州省市场的良好口碑,迅速开拓客户网络."

目前华润在贵州市场份额约50%,去年年产量约18万千升.

华润雪花本月初也以总额3亿元人民币,收购日本朝日啤酒(2502.T)浙江两家啤酒公司的剩馀股权.这是半个月来华创公告的第二起收购.[ID:nCH0071193]

华润雪花是华润创业旗下附属公司及与SABMillerSAB.L的合资企业,自1993年进军啤酒行业.以销量计算,华润雪花是中国最大的啤酒企业.

中国已成为全球最大的啤酒生产及消费地,吸引了国际品牌如全球第二大啤酒商SABMiller以及荷兰啤酒公司Heineken(喜力,海尼根)(HEIN.AS)投入这个快速成长的市场.(完)

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