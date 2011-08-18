〔香港个股〕华润雪花以2.7亿元人民币与贵州茅台合组啤酒公司,持股70%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月18日电--中国最大啤酒商--华润创业有限公司(0291.HK)周四表示,旗下啤酒公司华润雪花将以2.7亿元人民币,与贵州茅台(600519.SS)的茅台啤酒合资成立贵州啤酒公司,以进一步扩大在这个快速增长市场的市占率.
华润创业发布新闻稿指出,在这家合资成立的"华润雪花(遵义)"公司,将持有70%的股份,贵州茅台则占馀下的30%.此次合作有助于公司提高在贵州省的市场地位.
华润创业首席执行官陈朗在新闻稿中形容此为"强强合作",他表示,"贵州省啤酒行业发展迅速,2010年整体啤酒市场较2009年增长10%...雪花啤酒可充份利用合资公司在贵州省市场的良好口碑,迅速开拓客户网络."
目前华润在贵州市场份额约50%,去年年产量约18万千升.
华润雪花本月初也以总额3亿元人民币,收购日本朝日啤酒(2502.T)浙江两家啤酒公司的剩馀股权.这是半个月来华创公告的第二起收购.[ID:nCH0071193]
华润雪花是华润创业旗下附属公司及与SABMillerSAB.L的合资企业,自1993年进军啤酒行业.以销量计算,华润雪花是中国最大的啤酒企业.
中国已成为全球最大的啤酒生产及消费地,吸引了国际品牌如全球第二大啤酒商SABMiller以及荷兰啤酒公司Heineken(喜力,海尼根)(HEIN.AS)投入这个快速成长的市场.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。