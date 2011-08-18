《香港报摘》--经济日报8月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--美国公布多个令人失望经济数据,连同大摩发表环球经济濒临衰退边缘报告及储局官员表示不应拯救股市,与市场忧欧债危机恶化等连串坏消息,令市场对环球衰退恐惧升温,触发恐慌性沽售浪潮,金融股拖累欧美股大泻.
* 其他:
--风电量及其他收益按年上升,带动大唐新能源(1798.HK)在截至6月底止,中期纯利按年增长105.2%至4.16亿元人民币,不派息.
--周生生(0116.HK)公布上半年业绩,期内纯利4.96亿港元,按年升67%,公司下半年将于内地开设30间分店,大部分位于广州、天津及福州等城市,以此提升市场份额.
--以欧美为主要市场的好孩子国际(1086.HK)上半年经营备受压力,毛利率下降2.6个百分点至18.5%.主席兼首席执行官宋郑称,上半年提价料体现在下半年,相信未来毛利率将有所改善.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。