《香港报摘》--信报8月19日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 头版头条:
--港交所(0388.HK)拟通过成立合资公司,与上海和深圳证券交易所在证券产品等多方面合作.市场人士相信,两地合作暂时平息沪港交易所竞争,也有助缩窄AH股差价.
* 其他:
--化妆品公司卓悦(0653.HK)上半年营业额按年增24.5%,至12.52亿港元.公司表示,营业额大增主要是受惠于内地旅客人数上升、本地及内地消费意欲强劲及有效的成本控制措施.
--瑞年(2010.HK)首席财务官潘翼鹏表示,至今年6月底止,公司旗下瑞年康健店逾60家,料至今年底增至逾100间,明年底进一步增至逾200间,冀望明年该业务占整体营业额约10%.
--港交所网站披露易昨天再次出现登入问题,幸好事件于收市後才发生.据其发言人表示,是次登入问题是由于其中一个网络供应商不稳定所导致,并非如上次般遭黑客入侵.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 丁淑琴
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。