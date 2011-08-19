《香港报摘》--信报8月19日

* 头版头条:

--港交所(0388.HK)拟通过成立合资公司,与上海和深圳证券交易所在证券产品等多方面合作.市场人士相信,两地合作暂时平息沪港交易所竞争,也有助缩窄AH股差价.

* 其他:

--化妆品公司卓悦(0653.HK)上半年营业额按年增24.5%,至12.52亿港元.公司表示,营业额大增主要是受惠于内地旅客人数上升、本地及内地消费意欲强劲及有效的成本控制措施.

--瑞年(2010.HK)首席财务官潘翼鹏表示,至今年6月底止,公司旗下瑞年康健店逾60家,料至今年底增至逾100间,明年底进一步增至逾200间,冀望明年该业务占整体营业额约10%.

--港交所网站披露易昨天再次出现登入问题,幸好事件于收市後才发生.据其发言人表示,是次登入问题是由于其中一个网络供应商不稳定所导致,并非如上次般遭黑客入侵.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.