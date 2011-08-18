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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 07:58 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月19日

路透香港8月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.797港元HKD=)

美股道琼工业指数周四收低-419.63,或-3.68%,报10990.58点.因一系列令人失望的经济数据引发对美国和全球经济复苏劲道的担忧.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 183.130 -6.31 84286 14.279 -2.60

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.700 -5.06 156342 5.208 -3.19

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.800 -1.52 649554 74.539 -0.81

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.190 -5.83 225545 21.930 -2.10

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.170 -4.19 132392 9.370 -1.68

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 84.910 -3.14 80518 6.620 -1.33

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.120 -5.96 1435906 65.682 -3.48

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 56.910 -4.26 91839 4.437 -2.48

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.250 -3.18 822804 14.230 -2.14

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 30.810 -6.30 105553 24.023 -3.52

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.830 -1.52 114900 3.281 -1.78

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 32.570 -3.50 58842 5.079 -2.89

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 22.600 -6.19 27270 1.762 -51.72

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.120 -8.62 124383 0.331 -6.88

--整理 黄运涛

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